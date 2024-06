Tour de France 2026, si partirà da Barcellona: la conferma degli organizzatori

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Sarà Barcellona, in Spagna, a essere teatro del Grand Départ del Tour de France 2026. Dopo diverse indiscrezioni, è arrivata la conferma da parte degli organizzatori della Grande Boucle, che quindi inizierà il suo darsi in Catalogna.

Save the date Grand Départ #TDF2026 Stage 1: July 4, 2026

Stage 2: July 5, 2026

Stage 3: July 6, 2026 pic.twitter.com/aDWNviEysQ — Tour de France™ (@LeTour) June 18, 2024

Per la terza volta nella storia, dopo quanto accaduto nel 1992 a San Sebastián e quella nel 2023 a Bilbao, il Tour prenderà il via dal territorio iberico. Facendo un conto sullo storico, si tratta della 27ª partenza al di fuori dei confini francesi. In questo senso, c’è una certa ricorrenza se si vanno a considerare le ultime edizioni.

Si deve prendere atto della quarta partenza in cinque anni della corsa a tappe più famosa del mondo, in Paesi diversi. Si consideri Copenaghen nel 2022, la citata Bilbao lo scorso anno e Firenze (29 giugno) quest’anno. Barcellona, nel caso specifico, sarà parte del Tour per la quarta volta (l’ultima nel 2009) e sarà la punta più a Sud mai toccata dalla Grande Boucle, parlando del via.

Il Direttore Christian Prudhomme ha dichiarato: “Al Tour piacciono le grandi città, le più prestigiose in Francia o all’estero, ma non dimentica mai anche i paesini francesi più piccoli, questo è essenziale per noi. Partiremo da Barcellona perché c’era una volontà politica ma anche perché avevamo un sincero interesse sportivo nel vedere la corsa passare per il Montjuic“.