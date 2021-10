Tour de France: la Gran Bretagna si candida per la partenza nel 2026

Grandi progetti e grandi investimenti per la Gran Bretagna verso lo sport. In programma, per il 2026, come annunciato dal Ministro dell’Economia britannico Rishi Sunak, c’è la Grande Partenza del Tour de France. Arrivata la candidatura, così come per i Mondiali di rugby femminile 2025 ed i Mondiali di calcio 2030.

Ancora ovviamente tutto da confermare, ma l’idea potrebbe essere quella di disputare le prime tre o quattro tappe della Grande Boucle, con sconfinamenti anche in Galles e Scozia.

Fino ad ora il Tour per due volte è partito in Gran Bretagna: ricordiamo il via da Londra nel 2007, con Fabian Cancellara in Maglia Gialla, e quello da Leeds nel 2014, con Marcel Kittel ad aprire e Vincenzo Nibali a cogliere il simbolo del primato già in terra britannica.

L’investimento totale ammonterebbe addirittura a quasi 50 milioni di euro, oltre 40 milioni di sterline.

