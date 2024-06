Tour de France 2024, Wout Van Aert: “Capirò subito cosa potrò dare. Le Olimpiadi sono il mio obiettivo”

La Visma|Lease a Bike si presenta al Tour de France 2024 con l’obiettivo di difendere la maglia gialla di Jonas Vingegaard, ma anche con tantissime incognite viste le condizioni dei suoi leader. Il danese torna in gara dopo la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi ed un discorso simile lo si può fare anche per l’altra stella, Wout Van Aert. Il belga è caduto durante la corsa “Attraverso le Fiandre”, portandolo a rinunciare al Giro d’Italia e a cambiare completamente la sua preparazione.

Un infortunio grave alle costole e allo sterno e mesi davvero difficili per Van Aert, che era rientrato al Giro di Norvegia per ritrovare un po’ il ritmo in bicicletta. Queste le sue parole alla partenza da Firenze raccolte da WielerFlits: “Tutti sanno che per me è stato un anno difficile finora ed è altrettanto difficile per me avere delle aspettative da misurare. Quello che è certo è che, di tutti i Tour de France che ho corso, non ne ho mai iniziato uno in questa condizioni. Ho delle sensazioni strane. La forma è abbastanza buona, abbiamo lavorato duro nelle scorse settimane per prepararci”

Su quale potrà essere il suo ruolo al Tour 2024: “Dovrò davvero capire se il livello in cui mi trovo in questo momento, ma, in ogni caso, potrò essere una risorsa per la mia squadra, più probabilmente durante le tappe di pianura. Poi, se le gambe dovessero migliorare, vedremo cosa fare per le giornate più dure. La crescita, comunque, sarà necessaria per avere opportunità da sfruttare per me stesso”.

Van Aert ha ben chiaro quali sono gli obiettivi del suo 2024: “Io ho il grande obiettivo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sia per la cronometro sia per la gara in linea. Dopo quel che mi è successo in primavera, correre il Tour per me è la cosa migliore, in vista delle Olimpiadi, ma il Tour non è una gara che puoi affrontare per preparare altre gare”

Ancora sulle sue aspettative: “Spero di essere competitivo sia nelle volate sia in altre tappe. Lo scorso fine settimana ho provato a fare una volata, al Campionato nazionale, ma non è andata granché bene. Devi essere al massimo se vuoi essere nel discorso vittoria. Qui al Tour, con la bellissima, e durissima, partenza che ci aspetta, capirò subito cosa mi sarà possibile farà e, soprattutto, cosa non mi sarà possibile”