Tour de France 2024, Vingegaard perde il suo gregario di lusso: Kuss non recupera dal Covid

A quattro giorni dal via del Tour de France 2024, che scatterà sabato 29 giugno con la Firenze-Rimini, arriva la notizia di un forfait potenzialmente molto pesante in ottica classifica generale. La Visma-Lease a Bike ha annunciato infatti l’assenza di Sepp Kuss, vincitore dell’ultima Vuelta a España e gregario di lusso per il capitano Jonas Vingegaard.

Lo scalatore americano non potrà prendere parte all’edizione numero 111 della Grande Boucle perché non ha ancora recuperato dal Covid e al suo posto ci sarà il 28enne olandese Bart Lemmen, al debutto assoluto in un grande giro. “The Durango Kid” sarebbe stato un uomo chiave in salita per Vingegaard, vincitore del Tour nel 2022 e 2023, con la possibilità di diventare strada facendo capitano della Visma in caso di forma non ottimale del fuoriclasse danese.

Ricordiamo infatti che il detentore della maglia gialla è al rientro in gara dopo il brutto incidente dello scorso 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi, in cui aveva rimediato contusioni, fratture multiple ed uno pneumotorace. Prosegue dunque la stagione sfortunata della squadra olandese, che ha dovito fare i conti con molte disavventure e ritiri, come l’assenza di Van Aert al Giro d’Italia per la caduta di fine marzo in Belgio.