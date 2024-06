Tour de France 2024, tutte le salite: i GPM tappa per tappa

Il Tour de France 2024 è ormai alle porte. Sarà sicuramente un’edizione particolare con la spettacolare partenza dall’Italia, tra la Toscana, l’Emilia-Romagna ed il Piemonte e con la curiosità del arrivo non in quel di Parigi (viste le Olimpiadi pochi giorni dopo), ma a Nizza con una cronometro che può ancora ribaltare la classifica. Nel mezzo tantissime montagne, con quattro arrivi in salita a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole. Andiamo a conoscere tutti i GPM tappa per tappa.

Sarà un Tour comunque che salirà molto, fin dalla prima tappa in terra italiana con tanti colli che faranno subito male alle gambe dei ciclisti. Poi non mancheranno le grandi salite storiche come il il grande Galibier, il Tourmalet e la scalata di Plateau de Beille solo per citarne alcune.

TUTTI I GPM TAPPE TOUR DE FRANCE 2024

PRIMA TAPPA (29 giugno): Firenze-Rimini (206 km)

GPM 2 – Col del Valico Tre Faggi (12,5 km, 5,1%)

GPM 3 – Cote des Forche (2,5 km, 6,2%)

GPM 3 – Cote de Carnaio (10,5 km, 4,6%)

GMP 2 – Cote de Barbotto (5,8 km, 7,6%)

GPM 2 – Cote de San Leo (4,6 km, 7,7%)

GPM 3 – Cote de Montemaggio (4,2 km, 6,6%)

GPM 3 – Cote de San Marino (7,1 km, 4,8%)

SECONDA TAPPA (30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km)

GPM 3 – Cote de Monticino (2 km, 7,5%)

GPM 3 – Cote de Gallisterna (1,2 km, 12,8%),

GPM 4 – Cote de Botteghino di Zocca (1,9 km, 6,9%)

GPM 3 – Cote de Montecalvo (2,7 km, 7,7%)

GPM 3 – Cote de San Luca (1,9 km, 10,6%)

TERZA TAPPA (1° luglio): Piacenza-Torino (229 km)

GPM 4 – Cote de Tortone-Fausto Coppi (1,1 km, 6,3%)

GPM 4 – Cote de Barbaresco (1,5 km, 6,5%)

GPM 4 – Cote de Sommariva Perno (3,1 km, 4,6%)

QUARTA TAPPA (2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km)

GPM 2 – Sestriere (39,9 km, 3,7%)

GPM 2 – Col de Montegenèvre (8,3 km, 5,9%)

GPM HC – Col du Galibier (23 km, 5,1%)

QUINTA TAPPA (3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km)

GPM 4 – Cote du Cheval Blanc (1,5 km, 4,3%)

GPM 4 – Cote de Lhuis (3km, 4,8%)

SESTA TAPPA (4 luglio): Maçon-Digione (163 km)

GPM 4 – Col du Bois Clair (1,6km, 6%)

SETTIMA TAPPA (5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale)

Nessun GPM

OTTAVA TAPPA (6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

GPM 3 – Cote de Vitteaux (2 km, 7,3%)

GPM 4 – Cote de Villy-en-Auxois (2,4 km, 5,5%)

GPM 3 – Cote de Verrey-sous-Salmaise (2,9 km, 6%)

GPM 4 – Cote de Santenoge (1,1 km, 8,1%)

GPM 4 – Cote de Gley-Sur-Aujon (1,2 km, 8,4%)

NONA TAPPA (7 luglio): Troyes-Troyes (199 km)

GPM 4 – Cote de Bergers (1,7 km, 5,2%)

GPM 4 – Cote de Baronville (2,8 km, 4,8%)

GPM 4 – Cote de Val Fiorin (2,2 km, 5%)

GPM 4 – Cote de Chacenay (3 km, 4,3%)

DECIMA TAPPA (9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km)

Nessun GPM

UNDICESIMA TAPPA (10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km)

GPM 4 – Cote de Mouilloux (1,9 km, 6,3%)

GPM 3 – Cote de Larodde (3,8 km, 6%)

GPM 2 – Col de Neronne (3,8 km, 9,1%)

GPM 2 – Col de Pertus (4,4 km, 7,9%)

GPM 1 – Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km, 8,1%)

GPM 3 – Col de Font de Cere (3,3 km, 5,8%)

DODICESIMA TAPPA (11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km)

GPM 4 – Cote d’Autoire (2,7 km, 5,9%)

GPM 4 – Cote de Rocamadour (2 km, 5,8%)

GPM 4 – Cote de Montclera (2 km, 4,6%)

TREDICESIMA TAPPA (12 luglio): Agen-Pau (171 km)

GPM 4 – Cote de Blachon (1,5 km, 6,9%)

GPM 4 – Cote de Simacourbe (1,8 km, 6,4%)

QUATTORDICESIMA TAPPA (13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km)

GPM HC – Col du Tourmalet (19 km, 7,4%)

GPM 2 – Hourquette d’Ancizan (8,2 km, 5,1%)

GPM HC – Saint-Lary-Soulan (10,6 km, 7,9%)

QUINDICESIMA TAPPA (14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km)

GPM 1 – Col de Peyresourde (6,9 km, 7,8%)

GPM 1 – Col de Menté (9,3 km, 9,1%)

GPM 1 – Col de Portet d-Aspet (4,3 km, 9,6%)

GPM 1 – Col d’Agnes (10 km, 8,2%)

GPM HC – Plateau de Beille (15,8 km, 7,9%)

SEDICESIMA TAPPA (16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km)

Nessun GPM

DICIASSETTESIMA TAPPA (17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km)

GPM 2 – Col Bayard (6,8 km, 7,3%)

GPM 1 – Col du Noyer (7,5 km, 8,1%)

GPM 3 – Superdèvoluy (3,8 km, 5,9%)

DICIOTTESIMA TAPPA (18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km)

GPM 3 – Col du Festre (3,9 km, 6,3%)

GPM 3 – Cote de Corps (2,1 km, 7,2%)

GPM 3 – Col de Manse (5,1 km, 3,6%)

GPM 3 – Cote de Saint-Apollinaire (7 km, 5,5%)

GPM 3 – Cote des Demoiselles Coiffees (3,6 km, 5,4%)

DICIANNOVESIMA TAPPA (19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km)

GPM HC – Col de Vars (18,8 km, 5,7%)

GPM HC – Cime de la Bonette (22,9 km, 6,9%)

GPM 1 – Isola 2000 (16,1 km, 7,1%)

VENTESIMA TAPPA (20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km)



GPM 2 – Col de Braus (10 km, 6,6%)

GPM 1 – Col de Turini (20,7 km, 5.7%)

GPM 1 – Col de la Colmiane (7,5 km, 7,1%)

GPM 1 – Col de la Couillole (15,7 km, 7,1%)

VENTUNESIMA TAPPA (21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale)

GPM 2 – La Turbie (8.1 km, 5,6%)