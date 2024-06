Tour de France 2024, tappa di oggi (29 giugno): percorso, orari, tv. Alberto Bettiol ci prova in casa

Finalmente si comincia. Scatta oggi l’attesissimo Tour de France 2024, con la partenza storica dall’Italia. Si comincia da Firenze per arrivare a Rimini in una prima tappa già intensissima. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si parte da Firenze per arrivare a Rimini dopo ben 206 chilometri e quasi 4000 metri di dislivello. Si comincerà con il trasferimento all’interno di Firenze, con tutto il centro percorso, tra Piazza Duomo, Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo e il chilometro zero posto a Bagno a Ripoli. Una lieve salita attraversando Pontassieve, Rufina e Dicomano per scalare poi il Passo dei Tre Faggi di seconda categoria sull’appennino tosco-emiliano (12.5 km al 5.1%), si arriverà quindi in Emilia-Romagna per salire sul Passo delle Forche (2.5 km al 6.2%, terza categoria). Non ci sarà un attimo di pausa tra Passo del Carnaio (10.5 km al 4.6%, terza categoria), Barbotto (5.8 km al 7.6%, seconda categoria), San Leo (4.6 km al 7.7%, seconda categoria), Montemaggio (4.2 km al 6.6%, terza categoria) e San Marino (7.1 km al 4.8%, terza categoria) e l’ultimo scollinamento a 26 km dal traguardo, per planare poi verso Rimini.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Chi se non Tadej Pogacar? Percorso da classica, quasi simile ad una Liegi, perfetto per le caratteristiche dello sloveno della UAE Emirates che potrà sfruttare il supporto di una squadra stellare per mettere in fila il gruppo e provare a creare i primi distacchi. Fossero in forma i belgi Remco Evenepoel e Wout van Aert sarebbero i primi avversari, ma al momento non sono al 100%. Occhio ovviamente a Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica e a caccia di un’altra Maglia Gialla dopo quella del 2021. Tantissimi i possibili outsiders. Da italiani la speranza è ovviamente Alberto Bettiol, davanti al pubblico di casa con il tricolore sulle spalle. Occhio anche a Tom Pidcock, Maxim Van Gils, Matteo Jorgenson e Santiago Buitrago.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

1a tappa – Sabato 29 giugno

Firenze-Rimini (206 km)

Orario partenza ufficiale: 12.40

Orario arrivo stimato: 17.34

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (canale 58 dgt) dalle 12.40, dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 11.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.40, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.45

Diretta live testuale: OA Sport