Tour de France 2024: le tappe di montagna, cronometro, volate e miste. La guida al percorso

Il Tour de France sta per cominciare. Da domani Firenze darà il via a quello che diventerà il centro di gravità permanente del ciclismo internazionale fino al prossimo 21 luglio. Un percorso difficile, che vedrà infiammarsi la lotta alla maglia gialla. Ma andiamo a classificare insieme le diverse tappe di questa Grande Boucle.

Quelle che interessano di più sono ovviamente quelle di montagna. Per il ‘Garibaldi’ del Tour sono sette: la prima arriva proprio all’ingresso in Francia con la Pinerolo-Valloire, con subito il Galibier come antipasto, poi si deve attendere l’undicesima frazione, quella con arrivi a La Lioran con quattro GPM nel finale. Poi, nelle ultime otto, cinque sono classificate di montagna: qui la lotta per la vittoria si farà serratissima, ci saranno tante salite da far girare la testa.

Ma non sono da sottolineare nemmeno le cosiddette tappe miste, quattro previste nel percorso. Le prime due, la Firenze-Rimini e la Cesenatico-Bologna potranno immediatamente offrire fuochi d’artificio, ma quella con partenza ed arrivo a Troyes, quella del pavé, è cerchiata in rosso da parecchi atleti. La Gap-Barcelonnette fa invece da ‘cuscinetto’ tra le tappe di Superdevoluy ed Isola 2000.

Otto invece le tappe di pianura, quelle favorevoli per le ruote veloci. Il primo sprint arriverà a Torino, con varie occasioni concesse agli sprinter nel corso delle settimane. Per loro nemmeno la chance di fine Tour agli Champs Elysées, vista la chiusura con la crono di Nizza, una delle due prove contro il tempo di questa Grande Boucle.

TOUR DE FRANCE 2024, LA CLASSIFICAZIONE DELLE TAPPE

Prima tappa (29 giugno): Firenze-Rimini – mista

Seconda tappa (30 giugno): Cesenatico-Bologna – mista

Terza tappa (1° luglio): Piacenza-Torino – pianura

Quarta tappa (2 luglio): Pinerolo-Valloires – montagna

Quinta tappa (3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas – pianura

Sesta tappa (4 luglio): Maçon-Digione – pianura

Settima tappa (5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin – cronometro

Ottava tappa (6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises – pianura

Nona tappa (7 luglio): Troyes-Troyes – mista

Decima tappa (9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond – pianura

Undicesima tappa (10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lioran – montagna

Dodicesima tappa (11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot – pianura

Tredicesima tappa (12 luglio): Agen-Pau – pianura

Quattordicesima tappa (13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan – montagna

Quindicesima tappa (14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille – montagna

Sedicesima tappa (16 luglio): Gruissan-Nimes – pianura

Diciassettesima tappa (17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy – montagna

Diciottesima tappa (18 luglio): Gap-Barcelonnette – mista

Diciannovesima tappa (19 luglio): Embrun-Isola 2000 – montagna

Ventesima tappa (20 luglio): Nizza-Col de la Couillole – montagna

Ventunesima tappa (21 luglio): Monaco-Nizza – cronometro