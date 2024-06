Tour de France 2024: le tappe chiave dove si deciderà la corsa. Quando arrivano Alpi, Pirenei e cronometro

Il Tour de France è pronto al via. Mancano poche ore dalla grande partenza in quel di Firenze, con le prime tre tappe in terra italiana per un’edizione molto particolare che si concluderà a Nizza, vista la quasi concomitanza con le Olimpiadi di Parigi. Andiamo a scoprire le frazioni più importanti e dove si deciderà la Grande Boucle.

Già le prime due giornate in Italia non saranno semplici e bisognerà stare attentissimi ai vari pericoli che l’intensità delle tappe iniziali possono creare. Oltre 4000 metri di dislivello oggi da Firenze a Rimini, potrebbero esserci i primi distacchi. La prima svolta però c’è subito lunedì con il ritorno in Francia: Sestriere, Col de Montgenevre e Galibier, tappa breve ma intensissima.

Prime giornate pianeggianti, con i velocisti che potranno scatenarsi, poi la settima tappa con la prima delle due cronometro individuali. Breve, non dura a livello altimetrico, ma fondamentale per la classifica. Importantissima sarà anche la frazione di Troyes con l’inedito sterrato: quattordici tratti che creeranno grosse insidie.

Seconda settimana che vedrà invece nel weekend il momento clou: sabato e domenica i Pirenei. Prima Tourmalet, l’Hourquette d’Ancizan e il Pla d’Adet, poi, nella quindicesima tappa, Peyresourde, Mentè, Portet-d’Aspet, Agnes, Plateau de Beille.

Gran finale con le Alpi. Vars, Bonette ed Isola 2000 nella diciannovesima frazione, Col de la Couillole protagonista della ventesima, l’ultima in linea. E poi la sorpresa conclusiva: niente passerella, c’è la cronometro a Nizza con La Turbie ed il Col d’Eze a ribaltare gli equilibri.