Tour de France 2024, la tappa di domani Piacenza-Torino: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo due tappe dure e ondulate tra Toscana ed Emilia-Romagna, ci sarà il primo spazio per i velocisti in questo Tour de France 2024 che parte dall’Italia. La tappa tra Piacenza e Torino non presenterà infatti particolari difficoltà altimetriche e si presta bene all’arrivo di massa in gruppo.

PERCORSO

Si parte da Piacenza per arrivare a Torino dopo 230.8 chilometri e appena 1100 metri di dislivello. Prima parte che sarà completamente piatta, poi la corsa attraverserà Tortona in onore di Fausto Coppi, che proprio in questa località perse la vita nel 1960. A Tortona ci sarà anche un GPM di quarta categoria nel segno di Coppi (1.1 km al 6,3%). Si passerà quindi da Alessandria per il traguardo volante prima di entrare brevemente nella provincia di Asti e poi nella provincia di Cuneo, laddove ci saranno altri due GPM di quarta categoria: il Barbaresco (1.5 km al 6,5%) e il Sommariva Perno (3.1 km al 4,6%), prima della pianura finale verso Torino.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

3a tappa – Lunedì 1° luglio

Piacenza-Torino (230.8 km)

Orario partenza ufficiale: 11.35

Orario arrivo stimato: 16.57

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (canale 58 dgt) dalle 11.05 alle 14.00 in chiaro, dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 11.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.05, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.00

Diretta live testuale: OA Sport