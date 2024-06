Tour de France 2024, la tappa di domani Firenze-Rimini: percorso, altimetria, orari, tv

Sta per arrivare il grande momento della Grand Départ del Tour de France 2024: ieri c’è stata una splendida presentazione delle squadre nello scenario di Piazzale Michelangelo a Firenze e proprio dalla città dantesca partirà questa 111a edizione della Grande Boucle per arrivare a Rimini dopo oltre 200 chilometri.

PERCORSO

Si parte da Firenze per arrivare a Rimini dopo ben 206 chilometri e quasi 4000 metri di dislivello. Si comincerà con il trasferimento all’interno di Firenze, con tutto il centro percorso, tra Piazza Duomo, Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo e il chilometro zero posto a Bagno a Ripoli. Una lieve salita attraversando Pontassieve, Rufina e Dicomano per scalare poi il Passo dei Tre Faggi di seconda categoria sull’appennino tosco-emiliano (12.5 km al 5.1%), si arriverà quindi in Emilia-Romagna per salire sul Passo delle Forche (2.5 km al 6.2%, terza categoria). Non ci sarà un attimo di pausa tra Passo del Carnaio (10.5 km al 4.6%, terza categoria), Barbotto (5.8 km al 7.6%, seconda categoria), San Leo (4.6 km al 7.7%, seconda categoria), Montemaggio (4.2 km al 6.6%, terza categoria) e San Marino (7.1 km al 4.8%, terza categoria) e l’ultimo scollinamento a 26 km dal traguardo, per planare poi verso Rimini.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

1a tappa – Sabato 29 giugno

Firenze-Rimini (206 km)

Orario partenza ufficiale: 12.40

Orario arrivo stimato: 17.34

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (canale 58 dgt) dalle 12.40, dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 11.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.40, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.45

Diretta live testuale: OA Sport