Tour de France 2024, Christian Prudhomme: “Contento di questa Grand Départ dall’Italia”

Il Tour de France 2024 è pronto a decollare. La Grande Boucle scatterà sabato prossimo, 29 giugno, per la prima volta dall’Italia e in particolare da Firenze, in una “Grand Depart” attesissima sia dal pubblico italiano sia dall’organizzazione della corsa ciclista più importante al mondo.

“Sono molto contento – ha dichiarato ai media Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, come riporta l’ANSA – di questa prima “Grande Partenza” dall’Italia, come sapete non era mai successo prima nella storia del Tour de France. Ho visto che la pioggia degli ultimi giorni è alle spalle e che avremo un bel sole, il bel sole di Firenze, che si adatta molto bene alla Grand Départ”

Poi il manager ha aggiunto: “Sono molto contento di vedere tutti gli eventi collaterali al Tour de France in cui si mescolano i mondi della cultura e del ciclismo, e ovviamente non vedo l’ora di assistere alle prime bagarre da Firenze a Rimini e poi ovviamente da Cesenatico a Bologna, passando per la salita di San Luca, e poi la terza tappa per i velocisti”.

Il Tour de France 2024 infatti non vivrà solo la prima tappa in Italia, che andrà da Firenze a Rimini, per un totale di 206 km: nel Bel Paese si terranno anche la seconda (Cesenatico-Bologna, 199 km), la terza (Piacenza-Torino, 230 km) e la partenza della quarta tappa (Pinerolo-Valloire, 140 km).