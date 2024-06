Tour de France 2024, chi saranno gli 8 italiani in gara. Si spera in una tappa dopo 5 anni

Si appresta a partire dall’Italia l’edizione numero 111 del Tour de France. Un via storico da Firenze, prime tre tappe nel Bel Paese, con gli azzurri che però anche quest’anno difficilmente faranno la voce grossa nella Grande Boucle, così come accade sovente nelle ultime stagioni.

Il podio in classifica generale manca addirittura dal 2014, quando fu Vincenzo Nibali ad imporsi a Parigi. Il siciliano è stato anche l’ultimo italiano a conquistare un successo di tappa, cinque anni fa, a Val Thorens.

La speranza è quella di tornare ad alzare le braccia al cielo e, almeno in questo frangente, un paio di carte di lusso l’Italia ce l’ha da giocare. Stiamo parlando di Giulio Ciccone ed Alberto Bettiol. Entrambi negli ultimi anni hanno sfiorato il successo (Ciccone secondo a Laruns l’anno scorso e a La Planche des Belles Filles nel 2019, Bettiol secondo a Mende nel 2022), hanno tutte le carte in regola per provare a vincere.

Sono due degli otto italiani che vedremo in gara. Oltre a loro spazio anche a Davide Formolo, spalla di Enric Mas in salita, Gianni Moscon, gregario di Remco Evenepoel, Matteo Sobrero, appoggio di Primoz Roglic, la coppia al servizio di Mark Cavendish formata da Davide Ballerini e Michele Gazzoli, oltre a Luca Mozzato che può giocarsi le sue carte da battitore libero dopo il podio al Fiandre.

ITALIANI IN GARA AL TOUR DE FRANCE 2024