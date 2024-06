Tiro con l’arco, Italia seconda nel compund al maschile dopo le qualificazioni ad Antalya

Le prime 72 frecce della tappa di Coppa del Mondo di Antalya sono andate in archivio: una prima giornata interamente dedicata al ranking round del compound. Azzurri che sono stati protagonisti di una splendida prova del terzetto maschile, che si piazza al secondo posto. Marco Bruno, Michea Godano ed Elia Fregnan totalizzano 2121 punti che vale il nuovo Record Italiano Squadre Nazionali battendo il precedente di ben 11 punti.

Tra i tre azzurri il migliore nell’individuale è Elia Fregnan con l’ottavo posto (709 punti) in una classifica che vede in testa danese Fullerton (715) davanti all’olandese Schloesser e al francese Giroud, entrambi a 711. Ottima la gara anche degli altri italiani con Marco Bruno quindicesimo e Michea Godano diciassettesimo, i due totalizzano lo stesso punteggio: 706 e al primo turno sfideranno rispettivamente lo slovacco Pavlik e lo svizzero Haefelfingfer, per Fregnan il primo avversario sarà il filippino De La Cruz. Nella prova a squadre gli azzurri partiranno dagli ottavi e se la vedranno contro l’Olanda già domani.

Nella gara femminile il primo posto va alla messicana Becerra (706), il secondo all’indiana Vennam (705) e il terzo alla colombiana Lopez (704). La migliore delle azzurre è Elisa Roner con 695 punti e il quindicesimo posto, diciottesima Marcella Tonioli con 695, mentre è ventinovesima Irene Franchini con 684. Questi gli accoppiamenti per il primo turno: Franchini-Walter (GER), Roner-Hasler (SWI) e Tonioli Kocutova (SVK). Nella gara a squadre il terzetto partirà dalla quinta posizione con 2075 punti, posizione che permette di approdare direttamente ai quarti dove l’avversario sarà la Turchia.