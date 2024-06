Tiro a volo, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati dell’Italia. Presenti Rossi, Pellielo, Bacosi e Rossetti

Per l’Italia del tiro a volo, il dado è tratto verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Lo staff tecnico della FITAV ha infatti ufficializzato i nomi dei convocati per l’evento a Cinque Cerchi che inizierà fra un mese esatto in terra transalpina.

Gli azzurri potranno schierare il massimo del contingente possibile: 8 qualificati, 4 per il trap e 4 per lo skeet, equamente divisti fra uomini e donne.

I dt Marco Conti e Andrea Benelli hanno quindi reso note le loro scelte. Nel dettaglio si tratta di: Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo (8a Olimpiade per lui, record italiano eguagliato) per il trap maschile, Jessica Rossi e Silvana Stanco per il trap femminile, di Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro per lo skeet maschile e di Diana Bacosi e Martina Bartolomei per lo skeet femminile.

Una formazione complessivamente esperta e titolata – solo Martina Bartolomei infatti sarà al debutto – e di riferimento per l’intera disciplina, come sempre accade vista anche la grande tradizione tricolore, che andrà a caccia di quante più medaglie possibili avendo da giocarsi anche la carta del contest di Mixed Team di skeet.

“Sono delle giornate di festa e speriamo che questa duri il più possibile. È un momento d’oro dello sport italiano – ha commentato Giovanni Malagò al sito del CONI -. Il nostro Paese dovrà essere giudicato dalle medaglie ma anche dalla capacità di essere multidisciplinare e noi negli ultimi anni grazie all’aiuto di tutti abbiamo provato ad essere competitivi in ogni tipo di sport. A livello individuale siamo qualificati ai Giochi in tutte le discipline che fanno parte del programma olimpico. Nel tiro a volo siamo secondi nella storia da quando esiste l’Olimpiade. A Parigi saremo lontani ma ci sentirete molto vicini”

Queste invece le dichiarazioni del presidente della FITAV e della ISSF, Luciano Rossi: “L’Italia del tiro a volo è l’unica nazione al mondo ad aver conquistato tutte le otto carte olimpiche a disposizione insieme agli Stati Uniti. Dopo due tornate dove il risultato massimo non era stato raggiunto questa volta ce l’abbiamo fatta. Abbiamo apportato dei cambiamenti che hanno dato dei grandi risultati. Quando si lavora seriamente come in questi anni si può guardare con entusiasmo al futuro. Ci presenteremo da protagonisti all’appuntamento più importante”.

Di seguito il riepilogo di tutti i convocati, specialità per specialità, ricordando che, nello skeet maschile, Tammaro Cassandro, pur non avendo ottenuto il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, sostituirà, per scelta tecnica, Luigi Lodde.

TIRO A VOLO

Trap

Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi, Silvana Stanco

Skeet

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Diana Bacosi, Martina Bartolomei