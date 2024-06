Tiro a volo: Diana Bacosi trionfa nello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Lonato

Una vittoria di grande autorevolezza. Diana Bacosi ha trionfato nella prova femminile dello skeet femminile, ultimo segmento della penultima giornata di competizioni in quel di Lonato del Garda, località della Lombardia che sta ospitando in questi giorni la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo.

Grande la prestazione sfoggiata dall’azzurra che, dopo aver chiuso la fase eliminatoria al quinto posto grazie agli shoot-off, si è resa artefice di una finale a sei dal grande ritmo, dove ha mancato complessivamente soltanto tre colpi sfoggiando una buona, se non ottima, continuità realizzativa. Sono in tutti 57 su 60 i colpi andati a segno della fuoriclasse italiana, uno in più della statunitense Dania Jo Vizzi, seconda con 56/60 a causa di due tiri sbagliati a distanza ravvicinata proprio quanto la pressione iniziava a farsi sempre più forte.

Da segnalare poi la terza piazza raggiunta da un’altra atleta USA, Austen Jewell Smith che, con 45/50, ha regolato la connazionale Samantha Simonton, quarta con 36/40 davanti alla svedese Victoria Larsson, quinta a 24/30.

Fuori dalla top 20 le altre azzurre: Martina Maruzzo si è infatti dovuta accontentare del ventunesimo posto con 116/125, mentre Martina Bartolomei si è piazzata in ventisettesima posizione con 115/125, Più staccata infine Sara Bongini, quarantesima con 11/125 ma in lizza solo per il ranking. Domani, martedì 18 giugno, si svolgerà l’ultima prova in programma dedicata allo skeet misto.