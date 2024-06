Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: Bacosi in forma olimpica, buoni segnali da Daniele Resca

A Lonato del Garda esiste solo una Regina. E risponde al nome di Diana Bacosi. A distanza di sole due settimane dal grande trionfo ai Campionati Europei, la tiratrice azzurra dello skeet si è imposta anche nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, andata in scena proprio sul poligono lombardo, considerato il più bello dell’intero circuito.

Una prestazione oltremodo significativa per la Campionessa Olimpica di Rio 2016 che, per la seconda volta di seguito, ha cominciato il suo percorso con qualche fatica di troppo, tanto da affrontare l’ultima parte della fase a eliminazione consapevole di non poter sbagliare neanche un colpo. Un gioco di pressione che ha portato Bacosi ad isolarsi da tutto il resto, concentrandosi esclusivamente sui suoi piattelli, mancandoli solo tre nell’ultimo atto malgrado una concorrenza d’altissimo profilo.

Sono segnali chiari da parte di un’atleta semplicemente meravigliosa, pronta ad affrontare una rassegna a cinque cerchi da protagonista. Non mancano alcuni particolari da affinare (a Parigi sarà importante cominciare con il piede giusto onde evitare sorprese). Ma le premesse per lasciare ancora una volta il segno ci sono tutte.

Non eccezionale invece il comparto maschile, dove la prova complessiva di Elia Sdruccioli, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro è stata viziata in particolar modo da un inizio qualificazione eccessivamente fallosa. Mentre è risultata solida la prestazione di Niccolò Sodi ed Erik Pittini, i quali avrebbero ottenuto l’ingresso per la Finale se solo non avessero gareggiato esclusivamente per raccogliere punti ranking.

Nel trap può considerarsi altamente convincente la performance di Daniele Resca, il quale ha dovuto cedere il passo solo all’inglese Matthew John Coward-Holley (bronzo a Tokyo 2020) tenendo alto il ritmo in una competizione davvero precisa e di alto livello. Segnali positivi in ottica olimpica invece per Silvana Stanco, fermatasi al quinto posto ma dimostrando di essere pronta per la seconda rassegna a cinqe cerchi della carriera dopo quella del 2020.

Tuttavia, nel tiro a volo, così come in tutti gli sport di precisione, l’obiettivo è quello di arrivare al 100% solo ed esclusivamente per la gara che conta, in questo caso i Giochi Olimpici. La sensazione è che a Parigi tanti componenti della Nazionale italiana si presenteranno quindi nelle migliori delle condizioni possibili. Ci aspettano pertanto delle giornate tutte da vivere.