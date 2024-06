Tiro a volo, azzurri in corsa dopo i primi 50 piattelli alla Coppa del Mondo di Lonato

Scenario aperto dopo i primi cinquanta piattelli validi per la qualificazione dello skeet in quel di Lonato del Garda, località della Lombardia che sta ospitando in questi giorni la tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Dopo una prima sessione equilibrata e contraddistinta dalla presenza di oltre 120 concorrenti sono infatti ben quattordici i tiratori a punteggio pieno, tra cui spiccano anche due azzurri.

Si tratta di Erik Pittini e di Niccolò Sodi, entrambi però in gara soltanto per i punti ranking, così come il finlandese Samuli Ahokas , altro concorrente del gruppo di testa.

Ha mancato invece un solo colpo Elia Sdruccioli che, dopo una prima tranche da 25/25, ha chiuso con 24/25 la seconda fermandosi con il parziale di 49/50, risultato che vale la venticinquesima piazza provvisoria a pari merito con il cinese Chenglong Ma. Un errore per serie invece per Gabriele Rossetti, costretto ad inseguire dalla posizione numero 39 con 48/50.

Inizio più complicato infine per Tammaro Cassandro che, per via soprattutto di un primo segmento viziato da tre errori, si è dovuto accontentare di 47/50. Domani, domenica 16 giugno, si disputerà il secondo giorno di competizioni con altri 50 piattelli. Di seguito la classifica parziale: