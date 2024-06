Tennis, il ranking aggiornato degli italiani: Sinner stabile n.1, Darderi supera Arnaldi, +30 per Berrettini!

Si aggiornerà domani il ranking ATP e inizierà dunque la seconda settimana da numero 1 al mondo di Jannik Sinner. Il ragazzo di Sesto Pusteria è rimasto a riposo questa settimana, perdendo 45 punti nel ranking e scendendo, per così dire, a 9480 punti, 900 in più rispetto a Carlos Alcaraz. I due saranno in campo da domani, l’azzurro ad Halle e l’iberico al Queen’s di Londra.

La semifinale di Stoccarda permette a Lorenzo Musetti di confermarsi il numero 2 azzurro, trentesimo mondiale con 1380 punti, mentre sale sul podio Luciano Darderi. L’italoargentino, con il successo nel Challenger di Perugia, aggiorna il suo best ranking al numero 34 mondiale, superando Matteo Arnaldi che ‘retrocede’ al trentacinquesimo posto. Nuovo best ranking anche per Flavio Cobolli, che diventerà il numero 49 al mondo.

Alle sue spalle Lorenzo Sonego, che sale al numero 57 e sarà al via del torneo di Halle, mentre guadagna 30 posizioni Matteo Berrettini con la finale di Stoccarda persa da Jack Draper. I 165 punti conquistati gli permettono però di essere il nuovo numero 65 del mondo e di dare una bella spinta alla sua scalata, mettendosi alle spalle Luca Nardi (72).

Rientra in top 100 anche Flavio Fognini, diventando il nono azzurro fra i primi cento giocatori al mondo. Alle sue spalle Stefano Napolitano, numero 121 con la qualificazione a s’Hertogenbosch, avanti a Francesco Passaro (128), Matteo Gigante (133) e Giulio Zeppieri (139). Alle loro spalle Mattia Bellucci che guadagna 15 punti con la semifinale nel Challenger di Nottingham.

ATP, IL RANKING DEGLI ITALIANI AL 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9480 (-)

30 Lorenzo Musetti 1380 (-)

34 Luciano Darderi 1231 (+7)

35 Matteo Arnaldi 1220 (-1)

49 Flavio Cobolli 955 (+1)

57 Lorenzo Sonego 861 (+1)

65 Matteo Berrettini 795 (+30)

72 Luca Nardi 760 (+1)

100 Fabio Fognini 617 (+2)

121 Stefano Napolitano 522 (+4)

128 Francesco Passaro 506 (+5)

133 Matteo Gigante 494 (-1)

139 Giulio Zeppieri 430 (+1)

145 Mattia Bellucci 412 (+15)