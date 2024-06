Tennis, definita la squadra spagnola per Parigi 2024: Alcaraz e Nadal in prima fila (anche in doppio)

Adesso è ufficiale. La leggenda del tennis Rafael Nadal sarà della partita in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, con un comunicato della Federazione spagnola che ha definito così la spedizione che partirà alla volta della Francia per la rassegna a cinque cerchi.

Presente anche Carlos Alcaraz, fresco vincitore del Roland Garros, il quale disputerà le prove di doppio in tandem con il Kings of clay in un binomio dal grande fascino. Spazio inoltre anche a Pablo Carreno Busta ed Alejandro Davidovich Fokina, oltre che a Marcel Granollers, il quale però non parteciperà con il fidato argentino Zeballos (il compagno sarà scelto più avanti).

Per le donne ci saranno invece a Sara Sorribes Tormo e Cristina Bucsa: quest’ultima, insieme a Nadal e Carreno Busta, ha potuto beneficiare del ranking protetto.

Da menzionare poi il forfait di Paula Badosa, ancora alle prese con un infortunio alla schiena, il cui sforzo potrebbe causare ulteriori problemi.

PARIGI 2024: LA SQUADRA SPAGNOLA DI TENNIS