Matteo Berrettini verso Wimbledon: “Ho grandi energie. Cerco di trovare un balance che mi soddisfi”

Ancora poche ore e si alzerà il sipario sul Torneo di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam per il 2024. La competizione vedrà al via, tra gli altri, anche Matteo Berrettini, particolarmente legato all’erba di Londra, come certifica la grande Finale conquistata nel 2021 al termine di una cavalcata emozionante.

Il tennista romano esordirà nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, sfidando in occasione del primo turno l’ungherese Martòn Fucsovics. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l’attuale numero 59 del ranking ATP ha svelato le sue sensazioni, più positive del solito:

“Mi sento con grande energie e con tanta voglia di fare bene, di entrare in campo e di fare il mio meglio – ha detto Berrettini – Allo stesso tempo, visti i risultati degli anni passati e il mio feeling sull’erba, sento sempre delle aspettative abbastanza alte su me stesso. Cerco di trovare il balance tra divertirmi, giocare, lottare e fare qualcosa che mi soddisfi”.

Berrettini ha quindi proseguito: “La ‘macchina’ sta bene, ha bisogno di match, di continuità, di vincere, di perdere, di giocare. Il livello si acquisterà con questa tipologia di investimento. Cosa che, facendo gli scongiuri, è successo negli ultimi due Tornei. Sono arrivato in fondo malgrado poco tennis nelle gambe e nelle braccia. Non arrivo con la fiducia di qualche anno fa, ma il tennis è uno sport particolare. Oggi chiudo gli occhi e penso che è già passato un anno, un milione di cose belle e brutte. Ma la cosa più importante è stare qui e sentirmi dentro il Torneo. Sto pensando alla partita di domani e mi sembra già un miracolo”.

Non poteva mancare anche un rapido commento sull’eventuale secondo turno, dove il tennista potrebbe ritrovarsi al cospetto del numero 1 Jannik Sinner: “La mia testa è sul primo match, se dovesse capitare credo che sarà una giornata felice per tutti noi”.