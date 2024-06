Tennis, Andy Murray si opera alla schiena e deve rinunciare a Wimbledon. Olimpiadi a forte rischio

Andy Murray alza bandiera bianca e annuncia il forfait per Wimbledon 2024, in programma da lunedì 1° luglio. Purtroppo il fuoriclasse britannico si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico alla schiena con l’obiettivo di provare a recuperare in tempo per i due grandi eventi dell’estate, ovvero i Championships e i Giochi Olimpici di Parigi.

All’indomani dell’operazione è arrivata però l’ufficialità dell’assenza di Murray in quello che sarebbe stato con ogni probabilità l’ultimo Wimbledon (torneo che ha vinto nel 2013 e 2016) della sua carriera. Il 37enne nativo di Glasgow si è operato per una cisti spinale e a questo punto sembra a forte rischio anche la sua presenza alle Olimpiadi con Team GB sui campi in terra battuta del Roland Garros.

Il tre volte vincitore Slam, ritiratosi lo scorso 19 giugno durante il match di secondo turno al Queen’s contro l’australiano Jordan Thompson per forti dolori alla schiena, aveva già fatto intendere che questa sarebbe stata l’ultima stagione da professionista nel circuito. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi 7-8 anni del percorso agonistico dell’ex numero 1 al mondo e campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016.

Va pur detto che, dopo l’applicazione dell’anca metallica cui è seguito il ritorno a livello competitivo di Murray dal 2021 in poi, era migliorata la sua continuità nel trovarsi dentro il circuito ATP. Quest’anno, però, è stato davvero complicato, e questa rischia di essere una pietra tombale anche sulla carriera del nativo di Dunblane.