Superbike: Razgatlioglu verso la MotoGP? Il manager del pilota spinge, ma c’è l’irritazione della BMW

Molto più di una semplice suggestione. Il futuro di Toprak Razgatlioglu potrebbe essere in MotoGP già dal prossimo anno. È questa la voce che emerge insistentemente dal circuito della Superbike, dove il turco è attualmente leader della classifica piloti nel Mondiale 2024.

Una situazione molto delicata amplificatasi ulteriormente durante l’ultimo GP di Misano, dove il pilota della BMW è letteralmente salito in cattedra, vincendo tutti i segmenti scavando un solco di 21 punti sul primo inseguitore Nicolò Bulega. Le prestazioni sempre più convincenti del centauro hanno quindi legittimato il lavoro del manager Kenan Sofuoglu che, adesso, sogna il grande salto del suo cliente nella competizione più ambita delle due ruote.

Non sarà tuttavia un piano semplice da realizzare. La BMW ha infatti investito una cifra mostre per Toprak, ovvero due milioni di euro. Anche per questo motivo la scuderia non ha nascosto l’irritazione per l’atteggiamento di Sofuoglu, il quale ha poi spiegato meglio la sua posizione ai microfoni di Motorsport.com: “Abbiamo un accordo biennale con BMW e tutto sta andando molto bene. Sta andando così bene che Toprak ha iniziato a sognare seriamente la MotoGP – si legge – Le buone prestazioni di Toprak stanno attirando l’interesse dei team della MotoGP. Con questi due fattori combinati, Toprak ha iniziato a dire ‘Voglio la MotoGP adesso’. Anche i team vogliono Toprak. Finora tutto sta andando alla grande. Ma dobbiamo rispettare l’accordo con BMW. Nei miei incontri con BMW, ho detto loro che Toprak vuole andare in MotoGP dopo il lavoro che ha fatto”.

Secondo l’agente sarebbero addirittura tre i team interessati a Razgatlioglu. Il quadro dunque si dovrebbe delineare definitivamente nelle prossime settimane.