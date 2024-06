Superbike: Razgatlioglu svetta nella FP1 del GP di Misano, 3° Bulega

Si apre nel segno di Toprak Razgatlioglu il weekend dedicato al GP di Misano, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. In occasione di una FP1 rallentata da un problema alla moto di Philipp Oettl che ha determinato una bandiera rossa, il turco ha è stato il più veloce del lotto, risultando l’unico a scendere sotto quota del minuto e trentaquattro.

Nello specifico il centauro in forza alla BMW Motorrad World SBK Team ha segnato un crono di 1:33.448, precedendo di +0.560 la Kawasaki Racing Team di Lowers, secondo davanti ad un ottimo Bulega (Aruba.it Racing Ducati), abile a piazzarsi al terzo posto con un gap di +0.581.

Leggermente più staccato un Axel Bassani (Kawasaki Racing Team) in grande spolvero che ha guadagnato +0.797 precedendo Andrea Iannone, quinto a +0.872. Lavoro poi per il detentore del titolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati), sesto a +0.875.

Decimo posto inoltre per la Ducati Lenovo Team di Pirro, distante +1.014 dalla vetta, mentre Locatelli (Pata Yamaha with Brixx) si è accomodato in undicesima posizione con +1.164 e un ancora non al 100% DaniloPetrucci (Barni Racing Team) si è posizionato al quattordicesimo posto con +1.409 regolando Rinaldi (Motocorsa Racing), quindicesimo a +1.462. La FP2 comincerà alle 15:00.