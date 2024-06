Superbike, Misano sarà pista amica degli italiani? Atteso un altro duello Bautista-Razgatlioglu

In arrivo il quarto round del Mondiale superbike 2024: si arriva alla prima gara italiana della stagione, al Gran Premio Pirelli Emilia-Romagna sul tracciato di Misano Adriatico. Un weekend che ci potrebbe chiarire qualcosa in più in una classifica tanto equilibrata e competitiva, quanto intricata e di difficile previsione per il prosieguo di questo Mondiale.

Si tornerà a correre quasi due mesi dopo l’ultimo Gran Premio corso sullo storico circuito di Assen, che aveva visto trionfare in gara-2 Toprak Razgatlioglu davanti ad Alvaro Bautista. Probabilmente si ripartirà proprio da questo paradigma, ossia il duello tra il turco della BMW e lo spagnolo della Ducati. I due sono separati nella classifica del Mondiale da appena sei punti: Bautista è davanti con 123, poi Razgatlioglu a 117.

Misano lo scorso anno è stata tappa amica per Bautista e diede un’ulteriore sterzata al sensazionale inizio di stagione: l’iberico fece l’en-plein vincendo gara-1, Superpole Race e gara-2, non lasciando neppure le briciole ai suoi avversari. Gara-1 e gara-2 vinte anche nel 2022 dal pilota Ducati, che in quel caso “concesse” la Superpole Race a Toprak.

Non solo questi due: gli italiani proveranno ad inserirsi. Su tutti Nicolò Bulega, che sta facendo cose straordinarie al primo anno in Superbike: è terzo nel Mondiale a 109 punti, ha ottenuto tre piazzamenti sul podio e una vittoria in Australia e in casa vuole tentare di prendersi la leadership del Mondiale. Ci possono provare anche Andrea Locatelli e Andrea Iannone, spesso nell’élite e nelle posizioni che contano.