Stefano Sottile è tornato a volare! 2.30 magico, un salto da finale olimpica: merita il viaggio a Parigi con Tamberi

Stefano Sottile incanta nella gara di salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti e offre una delle prestazioni tecniche più rimarchevoli del fine settimana a La Spezia. L’azzurro si è infatti reso protagonista di uno splendido volo a 2.30 metri, superando l’asticella al primo tentativo, culmine di un percorso netto che in precedenza era passato da 2.10, 2.15, 2.20, 2.23, 2.26.

Il 26enne ha poi fatto alzare l’asticella a 2.33, ovvero il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024: sono purtroppo arrivati tre nulli, ma il piemontese ha nei fatti ipotecato la presenza ai Giochi attraverso il buon posizionamento nel ranking di World Athletics (la finestra si chiuderà a mezzanotte, poi si faranno tutti i conti del caso).

Stefano Sottile ha fornito una prova di assoluta efficienza e si è meritato il viaggio per la sua seconda esperienza a cinque cerchi (a Tokyo 2020 uscì in qualifica). L’allievo di Valeria Musso non saltava così in alto da addirittura cinque anni: nel 2019 ebbe due picchi di lusso, l’8 giugno timbrò 2.30 a Rieti e il 28 luglio volò addirittura a 2.33 in quel di Bressanone. Il risultato odierno sarebbe degno di una finale olimpica, dove l’Italia spera di fare ancora festa con Gianmarco Tamberi dopo l’apoteosi di tre anni fa in terra nipponica.

L’azzurro si era fermato a 2.22 agli Europei di Roma e in stagione non era andato oltre il 2.23 di Essen, stasera è tornato ai livelli di un lustro fa ed è legittimato a sognare. Alle sue spalle si sono piazzati Manuel Lando (2.20) ed Eugenio Meloni (2.15), ricordiamo che Gianmarco Tamberi era assente: il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa si è concesso del riposo dopo il 2.37 di Roma (miglior prestazione mondiale stagionale) e tornerà in gara il prossimo 9 luglio in una tappa ungherese del World Continental Tour.