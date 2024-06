Sorteggio Wimbledon 2024: data, orario, streaming, teste di serie

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista di Wimbledon 2024, che comincerà di fatto domani con la cerimonia di sorteggio dei tabelloni principali. Tutto pronto dunque per l’estrazione relativa al main draw della 137ma edizione dei Championships, che andrà in scena venerdì 28 giugno alle ore 11.00 italiane (le 10.00 locali).

L’Italia sogna in grande con il numero 1 al mondo Jannik Sinner, accreditato della prima testa di serie, in attesa di capire chi sarà effettivamente il n.2 del seeding tra Novak Djokovic (a rischio forfait dopo l’infortunio al ginocchio del Roland Garros) e Carlos Alcaraz. Tra i 32 “seeded” troviamo anche un altro azzurro, Lorenzo Musetti, attualmente n.25.

Matteo Berrettini e tutti gli altri giocatori nostrani ammessi in tabellone principale rischiano dunque di pescare un big sin dal primo turno. Nel settore femminile la prima testa di serie è sempre la fuoriclasse polacca Iga Swiatek, molto più vulnerabile però sull’erba rispetto ad altre superfici, mentre Jasmine Paolini sarà n.7 del seeding dopo la finale di Parigi.

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2024

Venerdì 28 giugno, ore 11.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: radio ufficiale Wimbledon.

TESTE DI SERIE WIMBLEDON 2024

1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Danii Medvedev

6. Andrey Rublev

7. Hubert Hurkacz

8. Casper Ruud

9. Álex de Miñaur

10. Grigor Dimitrov

11. Stefanos Tsitsipas

12. Tommy Paul

13. Taylor Fritz

14. Ben Shelton

15. Holger Rune

16. Ugo Humbert

17. Félix Auger-Aliassime

18. Sebastián Báez

19. Nicolás Jarry

20. Sebastian Korda

21. Karen Khachanov

22. Adrian Mannarino

23. Alexander Bublik

24. Alejandro Tabilo

25. Lorenzo Musetti

26. Francisco Cerúndolo

27. Tallon Griekspoor

28. Jack Draper

29. Frances Tiafoe

30. Tomás Martín Etcheverry

31. Mariano Navone

32. Zhizhen Zhang