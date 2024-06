Softball: Saronno cade contro Bollate ma guadagna i play-off nella Serie A1

Arriva un altro responso di peso nella Serie A1 di softball. Oggi, sabato 15 giugno, in occasione della quinta giornata di ritorno, Saronno si è aggiudicata aritmeticamente un posto ai play-off malgrado una sconfitta in gara-1 contro Bollate.

Nello specifico le varesine hanno dovuto cedere il passo alle avversarie per 6-2. Il match, in equilibrio fino al quinto inning, si risolve grazie una volata di sacrificio di Cecchetti e ad un fuoricampo di Eguchi messo a referto nel settimo round. La Inox Team non ha avuto poi avuto modo di tentare una rimonta in gara-2, a causa delle condizioni climatiche avverse (la partita verrà quindi recuperata prossimamente).

Da segnalare poi la doppia vittoria della Thunders, brave a superare Caronno per 1-6 e 1-2, allontanandosi ancora di più dalle retrovie. Bene poi la terza della classe Forlì, che ha superato Pianoro prima di misura per 4-5 e, successivamente, per 5-7. Si dividono la posta infine Old Parma e Collecchio. In gara-1 passa la Bertazzoni per 3-6, mentre in gara-2 la Pubbliservice pareggia i conti per 7-1. La Serie A1 tornerà il 20 giugno. Di seguito la classifica completa.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA