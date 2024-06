Softball: Bollate conquista matematicamente i play-off nella Serie A1. Bene Saronno e Macerata

Arrivano i primi responsi di peso nella Serie A1 2024 di softball, massimo Campionato arrivato alla quarta giornata di ritorno: in virtù dell’ennesimo doppio successo infatti la capolista Bollate si è assicurata un posto nei playoff, contando sulla bellezza di ventitré vittorie su ventiquattro incontri disputati.

Nello specifico le MFK hanno avuto la meglio sul fanalino di coda Old Parma, imponendosi senza patemi in due gare concluse con il risultato di 13-3 e 7-0. Bene anche la seconda della classe Saronno, abile a regolare Caronno in esterna passando per 11-7 e 14-3.

Sorride anche Macerata, squadra uscita vittoriosa dall’impegnativo vìs-a-vìs con Collecchio (1-7, 5-8), consolidando il quinto posto in classifica. Difficile invece la situazione della Bertazzoni, ottava davanti solo alla Pubbliservice.

La Serie A1 di softball tornerà domani, domenica 9 giugno.

SERIE A1 SOFTBALL 2024: LA CLASSIFICA AGGIORNATA