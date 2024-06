Skateboard, Alex Sorgente e Alessandro Mazzara qualificati alle Olimpiadi! Due azzurri a Parigi 2024

Alex Sorgente e Alessandro Mazzara si sono qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e così l’Italia avrà due atleti nello skateboard ai Giochi, ormai lontani soltanto un mese. Gli azzurri hanno festeggiato l’ammissione alla rassegna a cinque cerchi grazie al ranking mondiale, che ha promosso i migliori ventidue atleti all’evento più importante dell’anno (con un massimo di tre rappresentanti per Nazione).

I nostri portacolori hanno concluso il percorso di qualifica rispettivamente al 13mo e al 20mo posto della classifica finale del Park, costituito per un terzo dai punti accumulati nelle competizioni disputate negli ultimi due anni e per due terzi dai punti conquistati alle Olympic Qualifier Series (un appuntamento un mese fa a Shanghai, l’altro questo weekend a Budapest). Seconda presenza alle Olimpiadi per Mazzara (dodicesimo a Tokyo 2020), debutto assoluto per Sorgente.

Lo statunitense Tate Carew è risultato il migliore nell’Olympic World Skateboarding Ranking davanti all’australiano Keegan Palmer e al connazionale Gavin Bottger. A Budapest si è imposto proprio Palmer (94.94) davanti agli statunitensi Tom Schaar (94.46) e Tate Carew (92.65).