Sinner torna tra una settimana nell’ATP di Halle: quali avversari troverà e punti da difendere

Jannik Sinner ha chiuso il Roland Garros con il bilancio estremamente in attivo: il numero 1 del mondo conquistato, una semifinale raggiunta quando la partecipazione alla vigilia era tutt’altro che scontata. L’azzurro si è inchinato solo in cinque tiratissimi set a un grande Carlos Alcaraz, pagando una tenuta fisica inferiore legata all’infortunio all’anca prima del secondo Slam della stagione, che non gli ha permesso di prepararsi al meglio.

Sinner che quindi ora punta dritto al torneo di Wimbledon e rientrerà in campo nell’ATP 500 di Halle tra una settimana, laddove sarà chiaramente la testa di serie numero 1. Il torneo tedesco era stato scelto anche nelle passate stagioni dall’altoatesino per prepararsi al meglio all’appuntamento con i prati londinesi.

Il tabellone è davvero di altissimo livello: al via ci saranno anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas. In totale ci saranno sei top 10, a cui si deve aggiungere il campione in carica Alexander Bublik, Non mancherà quindi la concorrenza al ritorno in campo.

I punti da difendere ad Halle sono appena 90: Sinner lo scorso anno raggiunse i quarti di finale battendo in tre set Richard Gasquet e Lorenzo Sonego, prima di ritirarsi nel match contro Alexander Bublik quando era sotto 7-5, 2-0 per un problema alla gamba, per preservarsi in vista di Wimbledon. Una scelta poi rivelatosi vincente, vista la semifinale raggiunta nello Slam londinese. Non sarà chiaramente a repentaglio il numero 1 del mondo.