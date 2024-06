Sinner torna in campo nell’ATP di Halle: il tabellone nasconde insidie sin dall’esordio

Dopo la semifinale persa in cinque set con Carlos Alcaraz al Roland Garros, il nuovo numero 1 del tennis mondiale si appresta a tornare in campo per il debutto stagionale sull’erba in vista di Wimbledon. Stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner, che ha scelto di partecipare all’ATP 500 di Halle per cominciare a prendere un po’ di confidenza su questa superficie.

L’azzurro si presenta al torneo tedesco come numero 1 del seeding, con un primo turno subito non banale contro l’olandese Tallon Griekspoor. In caso di vittoria, l’altoatesino classe 2001 incrocerebbe agli ottavi uno tra il russo Roman Safiullin e l’ungherese Fabian Marozsan, avversari insidiosi ma ampiamente alla portata del nostro portacolori.

L’asticella potrebbe alzarsi notevolmente ai quarti di finale contro la sesta testa di serie Stefanos Tsitsipas (non totalmente a suo agio sull’erba) e soprattutto il temibile padrone di casa teutonico Jan-Lennard Struff, reduce però da un forfait prima del quarto di Stoccarda contro Nakashima. Sinner, se dovesse farsi strada fino alla semifinale, affronterebbe presumibilmente uno tra il russo Daniil Medvedev ed il kazako Alexander Bublik.

Dall’altra metà del tabellone, nell’ottica di una possibile finale, i giocatori più quotati sulla carta sono il polacco Hubert Hurkacz (n.5 del seeding), il russo Andrey Rublev (n.4), il tedesco Alexander Zverev (n.2, fresco finalista del Roland Garros) ed il romano Matteo Berrettini.