Sinner e Musetti in finale domenica 23 giugno: orari precisi Halle e Queen’s, avversari, tv, streaming

Domenica 23 giugno sarà estremamente ricca per gli italiani appassionati di tennis, che potranno gustarsi due finali con gli azzurri in campo. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfiderà il polacco Hubert Hurkacz nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di Halle. Lorenzo Musetti, numero 30 del ranking ATP, incrocerà lo statunitense Tommy Paul nell’incontro decisivo dell’ATP 500 di Londra (meglio conosciuto come Queen’s). Doppio appuntamento sull’erba per i nostri portacolori, che sognano di alzare al cielo il trofeo.

Jannik Sinner ha consolidato il primo posto nella classifica generale grazie ai risultati ottenuti in Germania e può ulteriormente distanziare Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti ha recuperato cinque posizioni in graduatoria e potrebbe arrivare anche a bussare alle porte della top-20. Ad aprire le danze sarà Jannik Sinner, che scenderà in campo alle ore 14.00. Lorenzo Musetti, invece, inizierà la propria finale alle ore 15.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming delle finali dei tornei di Halle e del Queen’s con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo. L’atto conclusivo di Halle sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), mentre il match del Queen’s sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); entrambi gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; previste le dirette live testuali su OA Sport.

CALENDARIO SINNER E MUSETTI FINALI HALLE E QUEEN’S

Domenica 23 giugno

Ore 14.00 Finale ATP 500 Halle: Jannik Sinner vs Hubert Hurkacz – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203)

Ore 15.00 Finale ATP 500 Queen’s: Lorenzo Musetti vs Tommy Paul – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA FINALI SINNER E MUSETTI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

SINNER-HURKACZ

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MUSETTI-PAUL

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.