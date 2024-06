Sinner debutta contro Griekspoor ad Halle: un tabellone severo che funge da test verso Wimbledon

Jannik Sinner farà il suo debutto quest’oggi nell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca sarà questa l’occasione per testare la condizione del n.1 del mondo in vista di Wimbledon. Un tabellone impegnativo per Jannik, che non ha avuto troppo tempo per adattarsi al cambio di superficie, nel non banale passaggio dalla terra rossa al grass.

A questo proposito, l’incrocio odierno con Tallon Griekspoor è complicato. L’olandese, reduce dalla semifinale del torneo di ‘s-Hertogenbosch, è un giocatore temibile sui prati per il suo tennis aggressivo, improntato anche nel venirsi a prendere il punto a rete. Sinner, di conseguenza, dovrà fare particolare attenzione e sarà costretto a trovare il feeling in fretta.

“Sarebbe davvero speciale vincere qui, perché non ci sono molti tornei su erba durante tutto l’anno. Gioco solo qui e a Wimbledon, quindi ho solo due possibilità quest’anno. Ma nel complesso, è fantastico essere tornato sull’erba Griekspoor? Gioca bene su questa superficie. Serve bene ed è bravo nel gioco di volo. Sarà una partita molto difficile, ma non vedo l’ora di giocare. Sarà un buon test per me, la mia prima partita, mi aiuterà a vedere quale è il mio livello”, ha raccontato il pusterese nell’intervista concessa all’ATP.

In caso di successo odierno, negli ottavi di finale ci sarà ad attenderlo l’ungherese Fabian Marozsan, dotato di grande talento e in grado in carriera di giocare brutti scherzi ai grossi calibri, basti pensare a Carlos Alcaraz l’anno passato a Roma. In un possibile quarto di finale, i rivali più qualificati potrebbero essere il greco Stefanos Tsitsipas o il tedesco Jan Lennard-Struff, mentre in semifinale il russo Daniil Medvedev o il kazako Alexander Bublik si candidano ad affrontarlo.

Ricordiamo che l’anno scorso ad Halle proprio contro Bublik ci fu il ritiro di Sinner per un problema alla coscia. In Finale, poi, i nomi sono quelli di Alexander Zverev, Andrey Rublev e soprattutto di Hubert Hurkacz, che sull’erba sa esprimere un grandissimo tennis. Di sicuro, sarà una settimana importante per testarsi in vista dello Slam di Londra, dove l’altoatesino vuole recitare un ruolo da primattore.

TABELLONE ATP HALLE JANNIK SINNER

Primo turno – Tallon Griekspoor

Ottavi di finale – Fabian Marozsan

Quarti di finale – Stefanos Tsitsipas / Jan Lennard-Struff

Semifinale – Daniil Medvedev / Alexander Bublik

Finale – Alexander Zverev / Andrey Rublev / Hubert Hurkacz