Sinner continua a guadagnare punti su Djokovic e Alcaraz nel ranking ATP: n.1 consolidato. E se vincesse ad Halle…

Il primo torneo da numero 1 del mondo per Jannik Sinner è quello che sta giocando ad Halle: nella classifica ufficializzata lunedì scorso lo spagnolo Carlos Alcaraz, primo degli inseguitori, era distante 900 punti, mentre il serbo Novak Djokovic, terzo, era a -1120 dall’azzurro.

Il primato nel ranking ATP di Jannik Sinner, dunque, era comunque inattaccabile durante questa settimana, ma ora il vantaggio sull’iberico e sul serbo sto crescendo ancora, dato che l’azzurro scarterà 90 punti per i quarti raggiunti ad Halle nel 2023, ma è arrivato in finale, incamerandone 330.

Al contrario Novak Djokovic non scarterà punti ma non è sceso in campo in questa settimana, dato l’infortunio rimediato al Roland Garros, mentre Carlos Alcaraz al Queen’s di Londra, torneo ATP 500 vinto lo scorso anno, è stato eliminato negli ottavi di finale, perdendo 500 punti e recuperandone solo 50.

Sinner, dunque, in Germania è ora a quota 9720 punti, mentre lo spagnolo si è fermato in Inghilterra a quota 8130. Inoltre, l’azzurro, potrebbe ancora issarsi a quota 9890 in caso di vittoria: il suo vantaggio sullo spagnolo, al momento di 1590 punti, potrebbe ampliarsi ulteriormente, raggiungendo i 1760 in caso di vittoria finale.

RANKING ATP UFFICIALE LUNEDI’ 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9480

2 Carlos Alcaraz 8580 (-900 da Sinner)

3 Novak Djokovic 8360 (-1120 da Sinner, -220 da Alcaraz)

RANKING ATP VIRTUALE SABATO 22 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9720 (9890 in caso di vittoria ad Halle)

2 Novak Djokovic 8360 (-1360 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8130 (-1590 da Sinner, -230 da Djokovic)