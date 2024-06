Hurkacz è un avversario rognoso per Sinner: i precedenti sono in parità

Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella finale del torneo ATP 500 di Halle, che si disputerà domenica 23 giugno alle ore 14.00. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il quotato polacco sull’erba tedesca nel match che metterà in palio l’ambito trofeo: sarà il primo atto conclusivo della carriera su questa superficie per il fuoriclasse altoatesino, che cercherà di imporsi contro un rivale decisamente solido e reduce dall’affermazione contro il tedesco Alexander Hurkacz.

Si tratta di uno degli avversari storicamente più rognosi e complicati da affrontare per l’attuale numero 1 del mondo, chiamato a incrociare l’attuale numero 9 del ranking ATP. Il 27enne è decisamente in forma, ma il nostro portacolori, reduce dalla battaglia con Struff e dal match contro Zhang, ha tutte le carte in regola per tenerlo a metà. Il 22enne è in perfetta parità nei precedenti con il biancorosso: 2-2 tra il 2021 e il 2023, nella stagione in corso non si sono materializzati dei testa a testa.

Hurkacz vince la finale del Masters 1000 di Miami nel 2021, mentre pochi mesi più tardi Sinner si impose nella fase a gironi delle ATP Finals. Nel 2022, invece, fu il polacco a dettare legge nei quarti di finale dell’ATP di Dubai. Dopo tre sfide a senso unico risolte in due set, nel 2023 fu l’italiano ad avere ragione in rimonta in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

PRECEDENTI SINNER-HURKACZ

2023, ottavi di finale Masters 1000 di Montecarlo: Sinner b. Hurkacz 3-6, 7-6(6), 6-1

2022, quarti di finale Dubai: Hurkacz b. Sinner 6-3, 6-3

2021, fase a gironi ATP Finals: Sinner b. Hurkacz 6-2, 6-2

2021, finale Masters 1000 Miami: Hurkacz b. Sinner 7-6(4), 6-4