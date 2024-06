Simonelli al record italiano dei 110 hs, ma non perfetto: “Ho fatto un po’ di errori”

Lorenzo Simonelli, nonostante alcune sbavature tra partenza e ultime tre barriere, si è imposto nella terza semifinale dei 110 ostacoli ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera. Il padrone di casa romano ha ritoccato inoltre il suo record italiano di un centesimo, correndo in 13.20 (vento +0.5 m/s) ed eguagliando il miglior tempo continentale dell’anno.

“Bene, le sensazioni erano grandiose. Mi sentivo davvero molto bene. Ho fatto un po’ di errori in mezzo ma ci sta, sono ostacoli, cerco di non farne in finale così va meglio. Ero lì in partenza e vedevo tutti i miei amici, la mia ragazza e la mia famiglia, bellissimo. Non vedo l’ora di tornare a correre. In finale tocca correre più forte, così magari arrivo più avanti“, il commento a caldo di Simonelli ai microfoni di Rai Sport.

“Quest’anno sono migliorato tanto su tutti gli aspetti: sull’ostacolo, il gesto, la tranquillità nella corsa e nella competizione. I frutti si stanno vedendo, come ai Mondiali Indoor. Speriamo di farli vedere ancora meglio stasera. Voglio andare in finale e divertirmi“, conclude il giovane talento azzurro. Grande attesa dunque per la finale europea dei 110 ostacoli, con l’Italia a caccia di una medaglia pesante.