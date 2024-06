Scozia-Svizzera 1-1, il pareggio aiuta i rossocrociati agli Europei

Scozia e Svizzera hanno pareggiato per 1-1 nella seconda partita della fase a gironi degli Europei. A Colonia (Germania) i britannici hanno subito la rimonta degli elvetici, che si issano così a quota 4 punti in classifica generale alle spalle della Germania (6) e davanti alla Scozia (1), compiendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. La Scozia dovrà battere l’Ungheria nell’ultima partita per sperare nel passaggio del turno, la Svizzera incrocerà i padroni di casa di questa rassegna continentale.

Gli scozzesi sono passati in vantaggio al 13′: contropiede fulmineo, palla a McTominay che calcia a rete, la sfera viene deviata da Schaer e Sommer viene sorpreso. Passano soltanto dodici minuti e gli elvetici pareggiano: gli anglosassoni perdono una palla dolorosa in disimpegno, Shaqiri si avventa in corsa e di sinistro la mette nel sette. Ndoye ha avuto un’occasione con il destro al 32′ e un minuto dopo un suo gol è stato annullato per fuorigioco.

La Svizzera ha incominciato meglio la ripresa, ma la prima vera occasione è della Scozia al 65′: punizione dalla destra, Hanley incorna e colpisce il palo. I rossocrociati sembrano avere un brio migliore, Ndoye insiste e all’82mo minuto Embolo supera Gunn con un pallonetto ma la sua posizione è irregolare. Nel finale non succede più nulla e due squadre si dividono la posta in palio.