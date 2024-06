‘Saranno Campioni’: Kyan Escalona, da promessa dell’equitazione ad un futuro sulle orme di Simonelli

L’Italia sta sognando ad occhi aperti sui 110 ostacoli grazie a Lorenzo Simonelli, che ha trionfato agli Europei con l’eccezionale tempo di 13.05 e che si lancia con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un mese. Il laziale, già argento iridato sui 60 ostacoli durante l’inverno, ha soltanto 22 anni e di fronte a sè sembra avere un futuro radioso, ma alle sue spalle stanno già emergendo altri nomi molto interessanti.

Uno è quello di Kyan Escalona, che a febbraio aveva siglato il record italiano under 18 sui 60 ostacoli in occasione dei Campionati Italiani Indoor allievi, andati in scena al PalaCasali di Ancona. Il portacolori della Kronos Roma si era espresso in un rimarchevole 7.69 in semifinale e aveva così ritoccato di un paio di centesimi il primato che proprio Lorenzo Simonelli deteneva dal 2019 (7.71 siglato il 27 gennaio 2019 sempre nel capoluogo marchigiano).

Il classe 2007, che spegnerà 17 candeline soltanto il prossimo 25 ottobre, ha così soffiato il record all’attuale primatista nazionale assoluto. Nato in Senegal e approdato nel 2011 in Italia insieme ai genitori trasferitisi per lavoro, il giovane romano si era già messo in luce in batteria dove si era espresso in 7.77 avvicinando il personale di 7.75 ottenuto un mese fa. Nella finale con le barriere di categoria da 91 centimetri ha poi primeggiato in 7.76, conquistando il titolo davanti ad Alberico Ghedina (8.04) e a Marco Castagna (8.09).

Kyan Escalona vanta nel proprio tabellino un personale di 13.98 sui 110 hs (il 17 giugno 2023 a Roma, sempre tra i 91 cm) e una toccata da 14.40 tra gli ostacoli dei senior da 106 cm lo scorso 11 maggio a Riti. Alcuni appassionati di sport a 360° avranno già sentito il nome di questo promettente italiano, ma al di fuori dell’universo dell’atletica leggera. Non si sbagliano: Kyan Daniel Daffy Escalona aveva infatti trionfato tra gli under 12 Mondiali di Mounted Games nel 2019 (parliamo di equitazione).