Ruud-Zverev oggi in tv, Roland Garros 2024: orario semifinale, programma, streaming

Casper Ruud contro Alexander Zverev, la possibile conferma contro la potenziale novità (almeno a Parigi). Il Roland Garros potrebbe avere per la terza volta in finale il norvegese oppure per la prima il tedesco, entrambi con un credito che possono vantare nei confronti del mattone tritato.

Ruud, del resto, arrivando all’ultimo atto nelle edizioni 2022 e 2023 si è trovato di fronte prima Rafael Nadal e poi Novak Djokovic. Con l’uno di fatto non entrò mai in campo, con l’altro non vinse un set, ma perlomeno lottò. Oggi l’uno è stato eliminato da Zverev all’esordio, l’altro non ha disputato il quarto di finale contro il norge, e così in ogni caso potrebbe avere il terzo avversario diverso. Tutto, però, dipende proprio da Zverev, che si trova in posizione decisamente controversa secondo un filo che lo lega da Parigi a Berlino e alle sue vicende extra tennistiche. Confronti diretti sul 2-2, compresa la semifinale parigina di un anno fa, finita 6-3 6-4 6-0 a favore di Ruud. Sarà rivincita o no? Lo si scoprirà.

La semifinale tra Alexander Zverev si giocherà oggi non prima delle ore 17:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO RUUD-ZVEREV, SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024 OGGI

Venerdì 7 giugno

Ore 11:00 Cattaneo (FRA)/Laget (FRA)-Miki (JPN)/Oda (JPN) [2] – Semifinale doppio wheelchair

NB 14:30 Sinner (ITA) [2]-Alcaraz (ESP) [3] – Semifinale uomini

NB 17:30 Ruud (NOR) [7]-Zverev (GER) [4] – Semifinale uomini – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA RUUD-ZVEREV, SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport