Rugby, Trulla “Felice di essere in azzurro. Affronteremo avversari molto fisici”

Si avvicina l’estate dei test match di rugby e l’Italia di Gonzalo Quesada si trova attualmente ad Auckland in Nuova Zelanda per preparare la prima sfida di luglio contro le Samoa, che andrà in scena il 5 luglio. E nel gruppo è tornato anche Jacopo Trulla, con il trequarti delle Zebre che fa di nuovo parte del gruppo dopo un’assenza di circa 2 anni.

“Sono contento di essere rientrato in Nazionale. Uno dei miei obiettivi – ha dichiarato nell’incontro stampa odierno – è quello di provare a restare nel gruppo e magari scendere in campo” ha dichiarato il giocatore, che può giocare sia all’ala sia a estremo.

“Ho trovato una squadra compatta che ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Affronteremo avversari fisici soprattutto nelle due partite e il Giappone che è sempre una squadra insidiosa. Noi ragioniamo step by step e ci focalizziamo prima sulla prossima partita contro Samoa” ha continuato il giocatore vicentino.

“Ci troviamo nelle migliori condizioni per preparare i prossimi impegni. Abbiamo assorbito al meglio il jet lag e siamo riusciti a lavorare tutti insieme sul campo in breve tempo seguendo i suggerimenti dello staff” ha concluso Trulla.