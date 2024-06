Rugby, l’Italia U20 esordisce nella Championship sfidando l’Irlanda

Inizia sabato la World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo juniores di rugby, e alle 16.30 l’Italia di Roberto Santamaria scenderanno in campo a Città del Capo contro l’Irlanda per il match d’esordio. Irlanda che pochi mesi fa si è imposta di un punto a Cork contro gli azzurrini, che dunque sono a caccia di una rivincita.

Novità sulle due panchine, con Santamaria che ha preso il posto di Massimo Brunello, mentre anche l’Irlanda ha sostituito Richie Murphy con Willie Faloon. Brunello e Murphy che si ritroveranno la prossima stagione nell’United Rugby Championship, uno sulla panchina delle Zebre e l’altro su quella dell’Ulster. Diverse le conferme tra gli azzurrini rispetto alla rosa vista nel Sei Nazioni di categoria, ma anche diverse novità che, si spera, potranno fare la differenza.

“Il match di Cork, perso per un punto ma giocato dai nostri ad altissimo livello, resta nella testa di tutti noi come un bel ricordo, ma certamente non può essere preso a parametro per impostare la gara di sabato, che avrà dinamiche completamente diverse. Noi approcciamo la sfida con umiltà e consapevolezza nella nostra identità di gioco e di gruppo, e se è vero che nel nostro sport ogni partita fa storia a sé, ancor più vero è che un Mondiale è realmente qualcosa a parte, dove ogni minimo errore viene pagato carissimo nel percorso del torneo” le parole di Santamaria alla vigilia.

ITALIA – IRLANDA

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Mattia Jimenez, 8 Jacopo Botturi, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, Giacomo Milano, 4 Mattia Midena, 3 Davide Ascari, 2 Nicholas Gasperini, 1 Sergio Pelliccioli

In panchina: 16 Valerio Siciliano, 17 Francesco Gentile, 18 Federico Pisani, 19 Tommaso Redondi, 20 Nelson Casartelli, 21 Lorenzo Casilio, 22 Simone Brisighella, 23 Patrick De Villiers

Irlanda: 15 Ben O’Connor, 14 Davy Colbert, 13 Finn Treacy, 12 Sam Berman, 11 Hugo McLaughlin, 10 Jack Murphy, 9 Oliver Coffey, 8 Luke Murphy, 7 Max Flynn, 6 Sean Edogbo, 5 Evan O’Connell, 4 Alan Spicer, 3 Patreece Bell, 2 Danny Sheahan, 1 Jacob Boyd

In panchina: 16 Stephen Smyth, 17 Emmet Calvey, 18 Andrew Sparrow, 19 James McKillop, 20 Bryn Ward, 21 Jake O’Riordan, 22 Sean Naughton, 23 Hugh Gavin