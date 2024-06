Rugby, il ranking mondiale alla vigilia dei Test Match estivi

Si stanno concludendo i campionati nazionali in Europa e il rugby ha lo sguardo rivolto alle tournée estive che porteranno le Nazionali del Vecchio Continente down under in una serie di test match da non perdere. L’Italia sarà impegnata tra Samoa, Fiji e Giappone, mentre attesissime sono le sfide tra Sudafrica ed Irlanda, così come quelle tra Nuova Zelanda ed Inghilterra, senza dimenticare il tour del Galles tra Sudafrica ed Australia.

Una serie di Test Match che potrebbero rivoluzionare il ranking mondiale, dove l’Italia è risalita prepotentemente grazie all’ultimo Sei Nazioni. In vetta c’è il Sudafrica, con quasi 4 punti di vantaggio sull’Irlanda, tallonata dalla Nuova Zelanda, che chiude il podio. Al quarto posto troviamo la Francia, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra.

Più staccata, al sesto posto c’è la Scozia, che precede l’Argentina, la quale deve guardarsi le spalle proprio dagli azzurri, attualmente all’ottavo posto. È crollata al nono posto l’Australia, che precede un’altra formazione in crisi, il Galles, il quale chiude la top 10. Scendendo, la top 15 vede in ordine Fiji, Giappone, Georgia, Samoa e Portogallo.

RANKING RUGBY AL 3 GIUGNO

1 Sudafrica 94.54

2 Irlanda 90.69

3 Nuova Zelanda 89.80

4 Francia 87.92

5 Inghilterra 85.75

6 Scozia 82.82

7 Argentina 80.68

8 Italia 79.41

9 Australia 77.48

10 Galles 77.26

11 Fiji 76.38

12 Giappone 74.27

13 Georgia 72.68

14 Samoa 72.23

15 Portogallo 71.62

16 Tonga 71.57

17 USA 67.94

18 Uruguay 67.39

19 Spagna 63.46

20 Romania 62.58