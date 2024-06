Rugby, al via i Mondiali Under 20

Prende il via sabato l’Under 20 Championship, la Coppa del Mondo juniores di rugby e in Sudafrica saranno dodici le squadre a giocarsi il titolo. Tra loro ci sarà anche l’Italia, per la prima volta guidata da Roberto Santamaria, mentre sarà caccia aperta alla Francia, campione del mondo l’anno scorso.

Francia che, però, quest’anno ha chiuso solo al terzo posto il Sei Nazioni di categoria e, dunque, saranno diverse le formazioni da tenere d’occhio. A partire dall’Inghilterra, vincitrice del torneo continentale pochi mesi fa, e dall’Irlanda, che ha chiuso alle spalle dei britannici, vincendo anch’essa quattro partite su cinque, e che è arrivata in finale un anno fa.

Fuori dall’Europa, occhi puntati sul Sudafrica padrone di casa, che vorrà migliorare il terzo posto ottenuto un anno fa, mentre sia Australia sia Nuova Zelanda non possono non venir considerati outsider di lusso nella corsa al titolo. Difficile immaginare ulteriori sorprese, con le altre formazioni che lotteranno nella prima fase per conquistare un posto nella top 8 della classifica, evitando la corsa per evitare la retrocessione.

E in questa lotta ci sarà l’Italia di Santamaria, Marcato e Lodi, che è stata inserita nella pool B con Irlanda, Australia e Georgia. Un girone non facile, che per gli azzurri inizierà sabato sfidando l’Irlanda, prima di affrontare l’Australia giovedì 4 luglio e, infine, la Georgia martedì 9 luglio. Le altre nazionali presenti sono Galles e Spagna (inserite nella pool A con Francia e Nuova Zelanda) e Argentina e Fiji (nella pool C con Sudafrica e Inghilterra).