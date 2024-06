Rugby 7, Italia lontana dal podio nelle Europe Sevens Championship Series

Si è disputato nel weekend a Makarska, Croazia, per le azzurre e gli azzurri dell’Italia Seven a prima tappa delle Rugby Europe Sevens Championship Series 2024. Un fine settimana difficile per l’Italia del rugby a sette, con i maschi che hanno comunque raccolto tre successi che sono valsi la chance di giocarsi la finale per il quinto posto.

Una finale poi persa nettamente contro un Portogallo che gli azzurri avevano battuto nella prima fase. Nel torneo femminile, invece, azzurre che chiudono la prima fase con tre sconfitte e, così, le seguenti vittorie contro Ucraina e Turchia valgono solo la nona piazza finale per le azzurre. Le Rugby Europe Seven Championship Series torneranno a fine mese, quando entrambe le nazionali giocheranno in Germania, ad Amburgo.

Rugby Europe Sevens Championship Series 2024, Italia Maschile

Fase a gironi

Portogallo v Italia 5-17

Francia v Italia 42-0

Italia v Ucraina 40-0

Quarti di finale

Germania v Italia 31-5

Semifinale 5° posto

Italia v Gran Bretagna 26-19

Finale 5° posto

Portogallo v Italia 45-7

Rugby Europe Sevens Championship Series 2024, Italia Femminile

Fase a gironi

Polonia v Italia 38-10

Gran Bretagna v Italia 22-15

Italia v Portogallo 5-10

Semifinale 9° posto

Italia v Ucraina 36-5

Finale 9° posto

Turchia v Italia 10-24