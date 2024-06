Rugby a 7: Italia, i convocati per la prima tappa delle Sevens Championship Series

Inizia la (breve) stagione del rugby a sette europeo e questo weekend andrà in scena la prima delle due tappe delle Rugby Europe Sevens Championship Series 2024, il torneo continentale per nazioni di rugby Seven. E l’Italia, che ricordiamo non ha raggiunto le qualificazioni ai Giochi Olimpici, scenderà in campo nella fase a gironi contro Portogallo, Ucraina, e Francia.

La prima tappa si svolge a Makarska, città sulla costa dalmata della Croazia, e vedrà al via 12 squadre che nelle due tappe del torneo si giocheranno il titolo 2024. L’Italia esordirà venerdì 7 giugno affrontando il Portogallo e in serata la Francia, per chiudere poi la poule 2 di qualificazione il giorno seguente contro l’Ucraina.

L’Italia è stata in raduno a Udine e oggi ha raggiunto Makarska in vista dell’esordio di dopodomani. E Matteo Mazzantini, responsabile tecnico della Nazionale Seven Maschile, ha scelto i nomi dei tredici atleti che scenderanno in campo in Croazia.

ITALSEVEN – convocati

Albert Eistein BATISTA (HBS COLORNO)

Loreno Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Fabrizio Daniel CIARDULLO-ORO (RUGBY VIADANA 1970)

Massimo CIOFFI (POL. SS LAZIO RUGBY 1927)

Aramis CORONA (HBS COLORNO)

Federico CUMINETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Paul Marie FORONCELLI (RANGERS RUGBY VICENZA)

Francesco KRSUL (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Michael MBA (FIAMME ORO RUGBY)

Dewi PASSARELLA (MOGLIANO VENETO RUGBY)

Pietro RODINA (SITAV RUGBY LYONS)

Flavio Pio VACCARI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO)