Roland Garros, Paolini/Errani al penultimo atto di Parigi nel doppio femminile! Giorni pazzeschi per l’Italia

Giornata storica per l’Italia e non è una novità a Parigi. Dopo il raggiungimento delle semifinali del Roland Garros nel singolare maschile (Jannik Sinner), del singolare femminile (Jasmine Paolini) e del doppio maschile (Bolelli/Vavassori), il cerchio si è chiuso con il doppio femminile formato da Paolini e Sara Errani. La toscana si è concessa anche il lusso di raggiungere questo turno con Sarita, dando ulteriori conferme dopo il titolo vinto negli Internazionali d’Italia 2024 a Roma.

A cadere sotto i colpi delle azzurre sono state la statunitense Emma Navarro e la russa Diana Shnaider, visto lo score di 6-3 6-3. Errani e Paolini, quindi, proseguono nella loro avventura e se la vedranno contro Kostyuk/Ruse. L’Italia è dunque la prima nazione a ottenere un riscontro del genere, con semifinalisti in tutti i tabelloni a livello Major, dopo quanto fecero gli USA nel 2009 a Wimbledon.

Nel primo set l’avvio è subito convincente per le azzurre. La sagacia tattica di Sarita e la solidità da fondo di Jasmine sono la carta vincente. Avanti di un break in apertura, le tenniste nostrane mancano la chance del doppio break nel settimo game, ma sono costrette a cancellarne tre del contro-break nel gioco successivo. In quest’altalena di emozioni le risposte ficcanti del doppio italiano fanno breccia nelle difese di Navarro/Shnaider e il 6-3 si tramuta in realtà.

Nel secondo set va in scena il “Festival del break”. Un scambio costante che alla fine della fiera sorride alle italiane, in grado dal settimo gioco di confermare lo strappo del gioco precedente e di far calare il sipario sul 6-3.