Roland Garros, Felix Auger-Aliassime: “So di poter battere Alcaraz”

Iniziano oggi gli ottavi di finale del Roland Garros. Piano piano la cerchia inizia a stringersi sempre di più, sono rimasti in sedici in gioco tra cui anche Carlos Alcaraz, che è apparso crescente di condizione nella sua avventura in Francia. Di fronte a lui un altro interessante test con Felix Auger-Aliassime dopo quello con Sebastian Korda.

Il canadese è uno dei pochi giocatori che ha un bilancio in positivo contro il murciano: tre vittorie in cinque partite, tutte ottenute tra il 2021 ed il 2022. Nelle ultime due occasioni è stato Alcaraz a vincere in due set, entrambe le volte ad Indian Wells, ma Auger-Aliassime sembra essere uscito da quella zona d’ombra in cui è rimasto per un anno, riuscendo a tornare in auge grazie alla finale di Madrid.

“Giocheremo per la prima volta sulla terra – afferma Auger-Aliassime in conferenza stampa – quindi sarà una partita diversa. Alcaraz è uno dei migliori al mondo, penso sia al livello di Djokovic e Sinner, ma ogni giorno mi sento meglio e credo sempre di più nel mio tennis”. Insomma, il numero 21 del seeding non vuole partire battuto: “So che sarà una sfida difficile, ma ho motivo di pensare di potercela fare“.

Il canadese poi prosegue: “L’importante sarà mantenermi fedele al mio stile. Devo far prevalere i miei punti di forza, prendendo il ritmo della partita e fare il modo che comandi il mio approccio tattico“. Auger-Aliassime non vuole partire sconfitto: sa che da qui può ripartire la sua rincorsa verso la top 10.