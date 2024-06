Roland Garros, Daniil Medvedev cede ad Alex de Minaur negli ottavi di finale a Parigi

Il rapporto tra la terra di Parigi e Daniil Medvedev continua a essere tormentato. Il russo (n.5 del mondo) è stato sconfitto negli ottavi di finale del Roland Garros dall’australiano Alex de Minaur (n.11 del mondo). 4-6 6-2 6-1 6-3 lo score in favore dell’aussie, in un match nel quale il moscovita ha fatto vedere tutte le proprie difficoltà nella gestione del rosso, al cospetto di un giocatore che non è di certo un “terraiolo”. Sarà quindi Alex de Minaur ad affrontare nei quarti di finale il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Holger Rune.

Nel primo set de Minaur deve affrontare subito quattro palle break, ma le cancella. Medvedev, però, aggredisce con efficacia il servizio del rivale nel terzo game si porta in vantaggio. Un break consolidato nel quarto, pur dovendo annullare una palla del contro-break. L’australiano cerca di rientrare nell’ottavo game, sfruttando qualche errore di troppo del russo, ma alla fine il primo parziale è suo sul 6-4.

Nel secondo set il rendimento del n.5 del ranking cala, in termini di precisione, da fondo e de Minaur comanda decisamente nello scambio. L’aussie manca una chance di break nel quarto game, ma cambia di passo nel sesto, dovendo però cancellare anche un’opportunità di contro-break nel settimo. Sul 6-2, dunque, de Minaur pareggia i conti.

Nel terzo set si assiste a un soliloquio dell’australiano. Medvedev è molto falloso e non trova bene il campo soprattutto con il dritto. Il n.11 ATP non si lascia pregare e al servizio ha una gestione decisamente migliore rispetto all’inizio della partita. Sullo score di 6-1 la frazione sorride ad Alex.

Nel quarto set, dopo uno scambio di “cortesie”, il nativo di Sydney trova il modo per fare la differenza nel momento del bisogno. Il settimo game è quello decisivo ai fini del confronto, perché da quel momento il russo sparisce dal campo. Medvedev, infatti subisce anche il secondo break ed esce di scena da questo torneo sul 6-3.