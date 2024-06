Roland Garros, Björn Borg consegnerà il trofeo del vincitore a Parigi

50 anni fa la prima affermazione delle sei sui campi in terra battuta di Parigi. Sarà Björn Borg, stando a quanto riportato da MARCA, a premiare il vincitore dell’edizione 2024 del Roland Garros. Nella Finale odierna si sfideranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Saranno loro a contendersi l’ambita Coppa dei Moschettieri.

In qualunque caso sarà una prima volta, perché nessuno dei due finalisti può vantare un successo in questo Major. Spunti non ne mancano alla vigilia di questo match. Alcaraz, a segno in semifinale contro Jannik Sinner dopo oltre 4 ore di gioco, vuole prendere il testimone di Rafa Nadal e dar seguito alla tradizione spagnola nella capitale francese, portando a tre le vittorie in carriera negli Slam, dopo gli US Open 2022 e Wimbledon 2023.

Per Zverev questo torneo è indubbiamente legato al grave infortunio di due anni fa nella semifinale contro Nadal. Vittorioso negli Internazionali d’Italia 2024, il teutonico vorrebbe chiudere il cerchio e conquistare il suo primo Major sulla terra che tante sofferenze gli ha regalato.

Vedremo come andrà a finire, a partire dalle 14.30, in un confronto nel quale la presenza di Borg andrà a impreziosire il tutto.