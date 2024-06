Cosa si è fatto Djokovic? Diagnosi e tempi di recupero: a rischio anche le Olimpiadi?

Secondo quanto riporta il quotidiano transalpino “L’Equipe“, il serbo Novak Djokovic avrebbe deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la lesione al menisco mediale del ginocchio destro che lo ha obbligato a ritirarsi dal Roland Garros 2024 di tennis senza nemmeno poter scendere in campo oggi per giocare i quarti di finale.

Secondo quanto riportato dalla testata francese, l’intervento dovrebbe aver luogo già nella giornata odierna, in una clinica parigina, ed a guidare l’equipe medica dovrebbe essere un giovane chirurgo francese. Questo tipo di intervento consentirebbe al serbo di essere dimesso già nelle prossime ore.

Il balcanico dovrebbe così tornare ad avere l’appoggio sulla gamba destra, sebbene i tempi di recupero non siano brevissimi, in quanto stimati in tre settimane circa, lasso di tempo che praticamente costerebbe a Djokovic l’intera stagione su erba, compresa la mancata partecipazione a Wimbledon, torneo che scatterà il 1° luglio.

Ci sarà, invece, circa un mese in più prima del via del torneo di singolare dei Giochi di Parigi 2024, previsto il 27 luglio: anche la volontà di centrare l’oro olimpico ha velocizzato la scelta di Djokovic di sottoporsi all’operazione chirurgica per poter essere pronto per l’appuntamento francese.